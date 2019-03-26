Астана, 26 марта, 2019, 18:46 — ИА Регнум. Отставка Нурсултана Назарбаева стала неожиданностью: такого решения от старейшего из глав государств СНГ не ждали. Есть разные версии: что теперь уже бывший президент Казахстана устал, что он болен, что просто стар и ему тяжело, что он хочет передать власть дочери, что он вообще никуда по сути не ушел, и др. Как считаете вы, почему он принял такое решение?

Иван Шилов ИА REGNUM Нурсултан Назарбаев

На казахстанскую элиту сильно давят США, в свою очередь Казахстан обучает в США своих офицеров и активно сотрудничает с НАТО. Можно ли, по вашему мнению, в такой ситуации сказать, что Казахстан остается и останется союзником России? Что произойдет в отношениях Казахстана и Москвы после ухода Назарбаева, будет ли в отношения между двумя странами вбит клин? Как вообще скажется эта отставка на Казахстане, его казахском и русском населении?

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