Геополитика — это термин, который уже содержит в себе расшифровку своего понятия. Политика и география действительно во многом определяют настоящее и будущее той или иной страны. В каких-то государствах расположение определяет практически все, в других влияние географии проявляется меньше.

Китай

Казахстан ввиду скорого будущего станет страной, расположенной на перекрестке международных интересов. Мостом между маршрутом Нового шелкового пути во главе с Китаем и Евразийским экономическим союзом, возглавляемым Москвой. «География» Нур-Султана представляет большой интерес и для КНР, и для России, а потому ожидаемо притянула к себе Вашингтон.

Взрывной рост оппозиционных и националистических настроений в последние годы захлестнул Казахстан не просто так. Как обычно, Британия и США разыгрывали в бывшей советской республике классическую схему. Через НКО, «частные» СМИ, интернет, фонды и соцсети рукотворный протестный потенциал готовили к тому, чтобы в скором будущем увести страну и от Китая, и от России.

Если окунуться в «независимую» казахстанскую прессу, несложно становится понять, что прозападная позиция в ней неизменно подталкивает местного читателя именно к этому. К тому, что Китай — это вечная угроза, а Россия — желает лишь использовать Казахстан. Только «демократия» и «цивилизованный» мир печется о будущем государства, и только Запад поможет Нур-Султану стать сильней.

Ken and Nyetta Астана

Попытка сделать из Казахстана клин, блокирующий не только сухопутную связь Китая и Европы, но и логистику России со странами Азии, была очевидна и в Кремле. Пекин и Москва прекрасно понимали, что недавние уступки оппозиции, реализованные Назарбаевым под возросшим давлением, — это лишь первый шаг. В дальнейшем бывший глава Казахстана был бы вынужден принимать еще более радикальные решения, бьющие и по России, и по КНР. Логика дальнейших событий также была вполне очевидна.

Назарбаев стал государственным руководителем, будучи до этого партийным деятелем СССР, а потому строил нынешний Казахстан не как либерал-демократ, а как советский руководитель. Ввиду этого он, будучи одним из немногих, кто после развала СССР понимал важность взаимосвязи народов, не стал разрывать связи с Москвой и долгое время не принимал «украинского» формата прозападной русофобии. Тем не менее он строил из Казахстана национальное государство, а потому за десятилетия убрал большинство русских с государственных постов. В итоге Запад не преминул этим воспользоваться, пытаясь разыграть национальную карту.

«Торговый» путь

Чжан Хуннян. Китай. Великий шелковый путь. Иллюстрация к материалу ИА REGNUM

Планы Китая по глобализации суши неизменно включают в себя транзитный потенциал Казахстана и нашей страны. При этом Россия является уникальным коридором, способным не только обеспечить логистику, но и гарантированно её защитить. Тем не менее это будет неважно, если Казахстан, являющийся географическим эпицентром этого направления, «прогнется» под Белый дом. В этом случае он станет не перекрестком, а непреодолимой преградой для обоих игроков.

Во многом поэтому националистические движения Казахстана и его протестные настроения Запад столь активно подогревал. А Назарбаев, несмотря на понимание необходимости «дружбы» народов, начал постепенно идти на все большие уступки для оппозиции, сформированной в Вашингтоне, а не в Нур-Султане.

Играя на опережение официального Нур-Султана, Пекин и Москва выработали превентивный сценарий. Досрочное сложение полномочий с Назарбаева при сохранении его влияния с переходом на другой пост.

Касым-Жомарт Токаев, назначенный временно исполняющим «переходным» главой государства, в свое время служил в посольстве СССР в КНР. Прошел профессиональную лестницу от референта до первого секретаря, знает о срединном расположении Казахстана и потому прекрасно подходит на эту роль.

Новый глава страны уже заявил, что планы Евросоюза, озвученные в первой половине 2019 года по принятию новой стратегии сотрудничества с Центральной Азией, должны учитывать важный аспект. Он, как и Назарбаев, подчеркнул, что для этого ЕС прежде необходимо наладить сотрудничество с ЕАЭС, куда республика входит вместе с Россией. Это еще раз подтвердило планирование ухода Назарбаева силами трех столиц.

Не говоря уже о том, что незадолго до официального заявления перед народом Назарбаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. А затем после окончательной отставки экстренно вылетел в Пекин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Синдзо Абэ

Конечно же «новому» Казахстану придется и далее проводить тонкую политику, лавируя между Россией, ЕС, США и КНР. А значит, Вашингтон сделает многое, дабы снова вбить клин в наши отношения. Тем не менее превентивные меры позволили исключить радикальный путь.

Ни о каких военных базах США в результате революции в Казахстане речи уже не идет, а в качестве предохранителя Назарбаев, уходя, не отказался от «экстренных» рычагов управления. Он остался председателем Совета безопасности, сохранил пост члена конституционного совета и председателя партии «Нур Отан».

Контргамбит Казахстана, Пекина и Москвы — состоялся.