Астана, 31 мая, 2019, 11:42 — ИА Регнум. Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что не хочет покидать страну даже в отпуск. Об этом сообщает Tengrinews.

Иван Шилов ИА REGNUM Нурсултан Назарбаев

Бывший казахстанский лидер, обращаясь к выпускникам Назарбаев Университета, рассказал, почему он не готов покидать Казахстан даже в свой отпуск.

«Я побывал во всех странах мира, в своей жизни встретился с более чем 200 президентами. Во всех красивых уголках мира побывал. Но я не хочу никуда уезжать из Казахстана, даже в отпуск. Потому что в нашем Казахстане, у нас на родине, есть всё», — заявил Назарбаев.

Он привел в пример отели, которые находятся на берегу Каспийского моря. По его словам, они не уступают зарубежным.

«У нас есть Алаколь, Боровое, в Алматинской области есть горнолыжные курорты, есть всё. И поэтому мы должны развивать туристический потенциал, открывать такие объекты», — добавил Назарбаев.

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