Дела семьи Арашуковых
Названа дата вынесения приговора экс-сенатору Арашукову
Мосгорсуд огласит приговор бывшему сенатору от Карачаево-Черкессии Рауфу Арашукову и его отцу Раулю в конце декабря. Об этом сообщил адвокат семьи Владимир Постанюк. По его словам, суд огласит приговор 27 декабря в 14:00. Напомним, что гособвинение запросило для экс-сенатора и его отца пожизненные...
7 декабря 2022
Дела семьи Арашуковых, исход: для отца и сына запросили пожизненные сроки
Судебное рассмотрение «дела Арашуковых» об убийствах, получившее всероссийскую известность, подошло к концу. Сегодня, 5 декабря, прокуратура запросила пожизненные сроки для бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля. Напомним, экс-сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и его отец Рауль...
5 декабря 2022
Прокуратура запросила для экс-сенатора Арашукова пожизненный срок
Представители прокуратуры запросили пожизненные сроки для экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. Об этом 5 декабря сообщили в ходе заседания Мосгорсуда. В ходе прений сторон прокурор потребовала назначить обвиняемым наказание в виде пожизненного заключения с отбыванием в колонии...
5 декабря 2022
«Межрегионгаз Пятигорск» требует от Рауля Арашукова по суду 473 млн рублей
Компания «Газпром межрегионгаз Пятигорск» требует возмещения материального ущерба от бывшего советника генерального директора «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова. Сумма, указанная в иске к подсудимому, дело которого рассматривается в Московском городском суде, составляет почти 473 млн рублей...
13 октября 2022
Брат убитого Шебзухова потребовал от Арашуковых 9,5 млн рублей компенсации
От отца и сына Арашуковых, обвиняемых в организации убийства Фраля Шебзухова — советника президента Карачаево-Черкесии — потребовали материальную компенсацию в размере свыше 9,5 млн рублей. Такую сумму заявил в своем исковом заявлении брат убитого Мурат Шебзухов. «Прошу привлечь Арашукова Рауля...
5 октября 2022
Экс-сенатора Арашукова коллегия присяжных признала виновным
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков признан виновным в совершении тяжких преступлений, в которых его обвиняли — а именно, в организации двух убийств и преступного сообщества с целью хищения газа в ПАО «Газпром». Такое решение приняла коллегия присяжных. Также она признала виновным в...
26 сентября 2022
Экс-сенатора Арашукова обвинили в организации убийств по заказу своего отца
Бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову 23 мая в ходе состоявшегося в Московском городском суде заседания предъявили обвинения. Его обвиняют в организации двух убийств по заказу своего отца Рауля Арашукова. Тот якобы хотел избавить от лиц, узнавших о хищениях газа у ПАО «Газпром»...
23 мая 2022
Экс-глава СК по Карачаево-Черкесии утверждает о невиновности Арашукова
В Москве проходит суд над экс-сенатором от Карачаево-Черкесии Рауфом Арашуковым. В ходе заседания по уголовному делу, один эпизод которого связан с убийством Фраля Шебзухова — советника президента республики, был заслушан бывший врио главы республиканского управления Следственного комитета...
17 мая 2022
Экс-сенатор Арашуков попал в карцер за нарушения
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков попал в карцер СИЗО «Лефортово». Его наказали на трое суток за нарушение правил распорядка, сообщила представитель Генпрокуратуры Гульчехра Ибрагимова в ходе слушания дела в Мосгорсуде. «Во время обыска, проведённого в его камере, силовики нашли...
21 апреля 2022
На Ставрополье задержали министра промышленности Карачаево-Черкесии
В Ставропольском крае задержали министра промышленности, энергетики и транспорта Карачаево-Черкесии Хизира Боранукова. По данным СМИ, его отправили в СИЗО в отделе МВД Шпаковского района. Официальных комментариев по поводу этой информации пока нет, однако, ссылаясь на свои источники, СМИ пишут, что...
30 ноября 2021
Экс-сенатор Арашуков и четверо его подельников на суде не признали вину
В ходе заседания суда по громкому уголовному делу отца и сына Арашуковых пятеро из шестерых подсудимых не признали вину. Заседание суда продолжится 30 ноября. Напомним, оно пройдет с участием присяжных заседателей. Как сообщила адвокат Рауфа Арашукова Анна Ставицкая, своей вины в организации...
30 ноября 2021
Дело Арашуковых рассмотрит коллегия из 33 присяжных заседателей
Суд отобрал 33 кандидатуры для формирования коллегии присяжных заседателей для рассмотрения уголовного дела отца и сына Арашуковых и еще четырех человек, обвиняемых в различных преступлениях, в том числе в участии в составе преступного сообщества, созданного для хищения газа у ПАО «Газпром»...
22 ноября 2021
Экс-сенатор Рауф Арашуков объявил голодовку в СИЗО
Фигурант громкого уголовного дела отца и сына Арашуковых о создании преступной группы, которая похищала газ у ПАО «Газпром» на Северном Кавказе на многомиллиардные суммы, объявил голодовку. От еды с 26 сентября отказался экс-сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков. Об этом сообщил его адвокат...
29 сентября 2021
Суд вновь продлил арест для отца и сына Арашуковых
Главные фигуранты громкого дела Арашуковых о хищении газа на миллиарды рублей на Северном Кавказе останутся под стражей до 7 января 2022 года. Мосгорсуд продлил срок ареста на четыре месяца бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову и его отцу — бывшему советнику гендиректора компании...
16 сентября 2021
Кандидаты в присяжные по делу Арашуковых не явились в суд
Суд не смог сформировать коллегию присяжных по громкому делу отца и сына Арашуковых. Ни один из кандадитов в присяжные не явился в Мосгорсуд 11 августа. «В суд не явился ни один из кандидатов в присяжные заседатели, в связи с чем отбор коллегии отложили на 13 сентября нынешнего года», — цитирует...
12 августа 2021
Имущество экс-сенатора Арашукова на 1,5 млрд рублей отошло государству
Суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ, обратив в доход государства имущество бывшего члена Совета Федерации Рауфа Арашукова и его семьи на сумму около 1,5 млрд рублей. Об этом сообщили 22 июля в Басманном суде Москвы. Отмечается, что суд выслушал мнения сторон и принял решение...
22 июля 2021
Дело Арашуковых будут рассматривать с участием присяжных заседателей
Дело бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова — советника главы «Газпром межрегионгаза», а также ряда их подельников будет рассматриваться в особом порядке с участием присяжных заседателей. Такое решение принял Московский городской суд. Наряду с отцом и...
15 июля 2021
Суд над отцом и сыном Арашуковыми состоится в Москве
Назначены дата и место проведения суда по уголовному делу отца и сына Арашуковых. Верховный суд России назначил заседание на утро 15 июня. Местом слушаний выбрана Москва, сообщили в пресс-службе судебной инстанции. Напомним, ранее Генпрокуратура выступила с ходатайством о переносе судебного...
3 июня 2021
Суд продлил арест на 90 автомобилей семьи Арашуковых
Верховный суд РФ продлил обеспечительный арест имущества экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова — бывшего советника главы «Газпром межрегионгаза». Среди арестованного — 90 автомобилей, в том числе такие машины, как Bentley и Porche Cayenne, а также раритетный...
16 апреля 2021
Генпрокуратура просит рассматривать дело Арашуковых в Москве
Генеральная прокуратура РФ ходатайствует перед Верховным судом РФ о проведении судебного процесса над фигурантами дела Арашуковых в Москве. Причины изменения подсудности — тесные связи, имеющиеся в Карачаево-Черкесии у экс-сенатора и его отца — помощника гендиректора «Газпром межрегионгаза». Кроме...
8 апреля 2021