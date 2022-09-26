Москва, 26 сентября, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков признан виновным в совершении тяжких преступлений, в которых его обвиняли — а именно, в организации двух убийств и преступного сообщества с целью хищения газа в ПАО «Газпром».

Council.gov.ru Рауф Арашуков

Такое решение приняла коллегия присяжных. Также она признала виновным в участии в преступной организации отца экс-сенатора — Рауля Арашукова, который являлся советником генерального директора «Газпром межрегионгаза». Присяжные, помимо этого, посчитали виновными и других фигурантов громкого уголовного дела отца и сына Арашуковых — и. о. руководителя управления Следственного комитета по Карачаево-Черкесии Казбека Булатова и экс-начальника центра противодействия экстремизму МВД Карачаево-Черкесии Тимура Бетуганова.

Что касается еще одного правоохранителя — следователя СК по КЧР Андрея Филиппова, то его присяжные сочли виновным лишь в злоупотреблении должностными полномочиями, но не в участии в преступном сообществе.

Напомним, уголовное дело против отца и сына Арашуковых было возбуждено в 2019 году. Их обвиняют в создании преступного сообщества, которое похитило газ на несколько миллиардов рублей у ПАО «Газпром». Кроме того, экс-сенатор обвиняется в организации убийства двух политических деятелей Фраля Шебзухова и Аслана Жукова.