Москва, 12 августа, 2021, 12:49 — ИА Регнум. Суд не смог сформировать коллегию присяжных по громкому делу отца и сына Арашуковых. Ни один из кандадитов в присяжные не явился в Мосгорсуд 11 августа.

Council.gov.ru Рауф Арашуков

«В суд не явился ни один из кандидатов в присяжные заседатели, в связи с чем отбор коллегии отложили на 13 сентября нынешнего года», — цитирует ТАСС адвоката одного из фигурантов дела Александра Самухова.

Напомним, ранее сообщалось, что по решению Мосгорсуда дело бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца — советника главы «Газпром межрегионгаза» Рауля Арашукова должно быть рассмотренос участием присяжных заседателей.

Как сообщало ИА REGNUM, в зависимости от роли каждого фигурантов дела, среди которых не только Арашуковы, но и высокопоставленные сотрудники СКР и МВД, а также топ-менеджеры газовых компаний, обвиняют в присвоении денежных средств ПАО «Газпром» на сумму более 31 млрд рублей, убийстве, превышении должностных полномочий, принуждении к даче показаний и других преступлениях.