Москва, 29 сентября, 2021, 20:29 — ИА Регнум. Фигурант громкого уголовного дела отца и сына Арашуковых о создании преступной группы, которая похищала газ у ПАО «Газпром» на Северном Кавказе на многомиллиардные суммы, объявил голодовку. От еды с 26 сентября отказался экс-сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков. Об этом сообщил его адвокат Владимир Постанюк, пишет ТАСС.

Kchr.ru Рауф Арашуков

Причиной голодовки стал отказ Арашукову в свидании с женой. По словам его защитника, встреча с супругой была обещана подследственному давно, но до сих пор ее не предоставили. В случае неудовлетворения просьбы арестованного он грозится начать сухую голодовку. По мнению Арашукова, отказом от свидания на него оказывают давление перед судом.

Напомним, бывший сенатор был задержан 30 января 2019 года за многомиллиардное хищение в составе организованной группы и организацию убийств двух политических деятелей в Карачаево-Черкесии. С тех пор он находится в СИЗО «Лефортово». В настоящее время уголовное дело передано в Мосгорсуд для рассмотрения.

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