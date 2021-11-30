Ставрополь, 30 ноября, 2021, 12:52 — ИА Регнум. В Ставропольском крае задержали министра промышленности, энергетики и транспорта Карачаево-Черкесии Хизира Боранукова. По данным СМИ, его отправили в СИЗО в отделе МВД Шпаковского района. Официальных комментариев по поводу этой информации пока нет, однако, ссылаясь на свои источники, СМИ пишут, что Борануков якобы является фигурантом уголовного дела о хищении газа организованной группой под руководством отца и сына Арашуковых и ему была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ukr-online.com Задержание

Однако, став главой минпрома Карачаево-Черкесии в октябре 2021 года, он ежедневно нарушал предписание суда, отправляясь на автомобиле на работу в Черкесск из Ставрополя, пишет РЕН ТВ.

Между тем, как уточнил NewsTracker, глава минпрома КЧР Хизир Борануков в течение десяти лет, начиная с 2010 года возглавлял управление капитального строительства АО «Газпром Газораспределение Ставрополь». И как сообщили изданию в УМВД РФ по Ставрополю, он подозревается в нанесении ущерба путем мошенничества с ложными отчетами на 4 млн рублей при оформлении актов приемки выполненных строительных работ компанией «Стройресурс».