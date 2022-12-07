Москва, 7 декабря, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Мосгорсуд огласит приговор бывшему сенатору от Карачаево-Черкессии Рауфу Арашукову и его отцу Раулю в конце декабря. Об этом сообщил адвокат семьи Владимир Постанюк.

Council.gov.ru Рауф Арашуков

По его словам, суд огласит приговор 27 декабря в 14:00.

Напомним, что гособвинение запросило для экс-сенатора и его отца пожизненные сроки лишения свободы, другим фигурантам — от 5 до 24 лет лишения свободы.