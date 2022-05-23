Экс-сенатора Арашукова обвинили в организации убийств по заказу своего отца
Москва, 23 мая, 2022, 17:16 — ИА Регнум. Бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову 23 мая в ходе состоявшегося в Московском городском суде заседания предъявили обвинения. Его обвиняют в организации двух убийств по заказу своего отца Рауля Арашукова. Тот якобы хотел избавить от лиц, узнавших о хищениях газа у ПАО «Газпром». Убитые — Аслан Жуков и Фраль Шебзухов — могли предать огласке эти данные и, чтобы исключить такую возможность, были ликвидированы. Так считает следствие, рассказала адвокат Арашукова-старшего Анна Ставицкая.
Рауф Арашуков также опроверг свою причастность к убийству советника президента КЧР Фраля Шебзухова. По его словам, он был другом с семьи Арашуковых и им было выгодно, чтобы он возглавил правительство. В чем заключалась выгода, осталось за кадром.