Москва, 22 июля, 2021, 13:23 — ИА Регнум. Суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ, обратив в доход государства имущество бывшего члена Совета Федерации Рауфа Арашукова и его семьи на сумму около 1,5 млрд рублей. Об этом сообщили 22 июля в Басманном суде Москвы.

Council.gov.ru Рауф Арашуков

Отмечается, что суд выслушал мнения сторон и принял решение удовлетворить иск Генпрокуратуры в полном объёме. По версии ведомства, имущество Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова было приобретено в нарушение антикоррупционного законодательства.

«Данное решение суда мы относим к необоснованным и незаконным», — заявил ТАСС адвокат Владимир Постанюк.

Он уточнил, что Арашуковым оставлены две квартиры Черкесске и Ставрополе, а также часть предметов роскоши. Защитники намерены обжаловать судебное решение.

Среди имущества, отошедшего государству, более 90 автомобилей, несколько земельных участков и 75 объектов недвижимости.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года Рауфа Арашукова задержали в зале заседаний Совета Федерации после лишения неприкосновенности. Ему предъявили обвинения в участии в преступном сообществе, принуждении к даче показаний с применением насилия и убийству.

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