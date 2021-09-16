Москва, 16 сентября, 2021, 08:36 — ИА Регнум. Главные фигуранты громкого дела Арашуковых о хищении газа на миллиарды рублей на Северном Кавказе останутся под стражей до 7 января 2022 года. Мосгорсуд продлил срок ареста на четыре месяца бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову и его отцу — бывшему советнику гендиректора компании «Газпром межрегионгаз» Раулю Арашукову, сообщил адвокат подозреваемых Владимир Постанюк.

Council.gov.ru Рауф Арашуков

Напомним, преступная группа из числа топ-менеджеров газовых компаний на Северном Кавказе во главе с Раулем Арашуковым обвиняется в хищении газа у ПАО «Газпром» на 3,8 млрд рублей (первоначально называлась сумма в 30 млрд рублей) и растрате 747 млн рублей.

Кроме того отца и сына Арашуковых обвиняют в организации убийства двух политических деятелей в Карачаево-Черкесии — Фраля Шебзухова и Аслана Жукова. Главные фигуранты дела были арестованы 30 января 2018 года.