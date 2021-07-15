Москва, 15 июля, 2021, 14:13 — ИА Регнум. Дело бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова — советника главы «Газпром межрегионгаза», а также ряда их подельников будет рассматриваться в особом порядке с участием присяжных заседателей. Такое решение принял Московский городской суд.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест Арашукова

Наряду с отцом и сыном Арашуковыми рассмотрение дела в особом порядке ожидает руководителя следственного управления СК России по Карачаево-Черкесии генерал-майора Казбека Булатова, его подчиненного Андрея Филиппова, начальника Центра по противодействию экстремизму МВД по КЧР Тимура Бетуганова и директора филиала ООО «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» Гузера Хашукаева.

Рассмотрение уголовного дела в отношении остальных фигурантов передано в Преображенский суд Москвы для рассмотрения в общем порядке.

Напомним, в зависимости от роли каждого фигурантам дела предъявлены обвинения в создании преступного сообщества и участии в нем, в организации убийства, растрате, превышении должностных полномочий. Всего в деле Арашуковых 20 фигурантов.