Москва, 22 ноября, 2021, 16:40 — ИА Регнум. Суд отобрал 33 кандидатуры для формирования коллегии присяжных заседателей для рассмотрения уголовного дела отца и сына Арашуковых и еще четырех человек, обвиняемых в различных преступлениях, в том числе в участии в составе преступного сообщества, созданного для хищения газа у ПАО «Газпром».

Джон Морган. Господа присяжные

Мосгорсуду удалось отобрать присяжных лишь с шестой попытки, пишет ТАСС. Все предыдущие потерпели неудачу из-за того, что не набиралось нужного количества заседателей. Первое заседание суда с участием присяжных состоится уже 24 ноября.

На скамье подсудимых окажутся экс-сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и его отец экс-советник главы «Газпром межрегионгаза» Рауль Арашуков, а также экс-директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Минераловодском районе Гузер Хашукаев, и. о. главы СКР по Карачаево-Черкесии Казбек Булатов, экс-начальник центра противодействия экстремизму МВД республики Тимур Бетуганов и бывший следователь по особо важным делам СКР по региону Андрей Филиппов.

Дело остальных 14 участников преступного сообщества будет рассматриваться в Преображенском суде Москвы профессиональным судьей.