Москва, 13 октября, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Компания «Газпром межрегионгаз Пятигорск» требует возмещения материального ущерба от бывшего советника генерального директора «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова. Сумма, указанная в иске к подсудимому, дело которого рассматривается в Московском городском суде, составляет почти 473 млн рублей, пишет ТАСС. Решение по иску будет объявлено при оглашении приговора, отметили в суде.

Gazprom.ru Рауль Арашуков

Напомним, ранее суд присяжных признал виновными в инкриминируемых преступлениях отца и сына Арашуковых. Экс-сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и его отец Рауль Арашуков обвиняются в создании преступного сообщества, которое похитило у ПАО «Газпром» газ на сумму свыше 4,4 млрд рублей. Кроме того, их обвиняют в организации убийств двух общественных деятелей Карачаево-Черкесии — Фраля Шебзухова и Аслана Жукова.