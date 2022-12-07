Судебное рассмотрение «дела Арашуковых» об убийствах, получившее всероссийскую известность, подошло к концу. Сегодня, 5 декабря, прокуратура запросила пожизненные сроки для бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест Арашукова

Напомним, экс-сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и его отец Рауль Арашуков — советник генерального директора «Газпром межрегионгаза» обвинены в хищении газа у ПАО «Газпром» в составе организованной группы, созданной ими, а также в организации убийств двух общественных деятелей, Фраля Шебзухова и Аслана Жукова. Оба были убиты в 2010 году в городе Черкесске из-за того, что «препятствовали деятельности преступного сообщества».

Задержание Арашукова-старшего произошло 30 января 2019 года на заседании Совета Федерации. Следствие считает, что группа лиц обеспечила заключение договоров поставки в адрес компаний газовой отрасли Северо-Кавказского федерального округа большего объёма газа, чем было необходимо для нужд потребителей. Излишки продавались компаниям и физлицам за наличные средства. В первые дни по делу прошло более 40 обысков в десятке городов, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Ставропольском крае, Дагестане, Астраханской области.

Сопоставив официальные доходы Рауфа и Рауля Арашуковых за 9−10 лет (15 и 65,9 млн рублей, соответственно), Генпрокуратура России пришла к выводу, что они существенно меньше стоимости приобретённого имущества, оцениваемого в 1,469 млрд рублей. Прокурор потребовал изъять и обратить в доход имущество семьи Арашуковых. Надзорная инстанция уточнила, что во время замещения государственных и муниципальных должностей отец и сын приобрели 75 объектов недвижимости, включая девять домов, пять квартир, трёхэтажный отель «Адиюх-Пэлас», ресторан, банный комплекс и многое другое. Имущество, по данным прокурора, оформлялось на родственников, охранников и личных водителей.

В июле 2022 года суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ, обратив в доход государства имущество бывшего члена Совета Федерации Рауфа Арашукова и его семьи на сумму около 1,5 млрд рублей.

Gazprom.ru Рауль Арашуков

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«Карачаево-черкесские коммунисты давно указывали, что власть в республике глубоко криминализована, что фактическими хозяевами региона стали мафиозные кланы, которые просто плюют на законы как на выборах, так и во всех остальных сферах жизни. События подтверждают эту оценку наших товарищей», — заявлял в 2019 году коммунист Александр Ющенко.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Александр Ющенко

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«Для Карачаево-Черкесии характерна менее сложная клановая организация, нежели для соседних регионов Северного Кавказа, таких как, например, Дагестан или Ставропольский край. При этом стоит помнить, что специфической была клановая организация и в черкесской среде, где наиболее влиятельными считались группы Арашуковых и Деревых.

Причем их влияние выходило далеко за пределы Карачаево-Черкесии: так, активно обсуждалась роль Арашуковых в событиях в Кабардино-Балкарии в сентябре 2018 года. Не могу утверждать, но предполагаю, что во многом благодаря этим событиям Москва и обратила внимание на попытки использования черкесского этноса в политических целях. Спустя четыре месяца Арашуковы были арестованы», — отмечал в марте 2021 года главный редактор аналитического интернет-портала «Акценты», кандидат политических наук Антон Чаблин.

Суд присяжных 23 сентября 2022 признал обоих виновными в инкриминируемых им преступлениях. В начале октября брат убитого Шебзухова потребовал от Арашуковых 9,5 млн рублей компенсации.

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Как сообщало ИА REGNUM, пожизненные сроки для сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля с отбыванием в колонии особого режима со штрафом в миллион рублей запросили представители прокуратуры в ходе заседания Мосгорсуда 5 декабря.

Ещё для одного обвиняемого, Гузера Хашукаева, признанного коллегией присяжных невиновным в участии в преступном сообществе, гособвинение запросило пять лет лишения свободы.

Согласно опросу, обнародованному в феврале 2022 года, более 60% жителей России знают о «деле Арашуковых». В том, что задержание Арашуковых стало конкретным примером борьбы с коррупцией во власти, уверены 25% опрошенных.

Council.gov.ru Рауф Арашуков

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