Москва, 5 декабря, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Представители прокуратуры запросили пожизненные сроки для экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. Об этом 5 декабря сообщили в ходе заседания Мосгорсуда.

Марина Каширская ИА REGNUM Наказание

В ходе прений сторон прокурор потребовала назначить обвиняемым наказание в виде пожизненного заключения с отбыванием в колонии особого режима со штрафом в миллион рублей.

Ещё для одного обвиняемого, Гузера Хашукаева, признанного коллегией присяжных невиновным в участии в преступном сообществе, гособвинение запросило пять лет лишения свободы.

При этом бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был признан присяжными виновным в совершении тяжких преступлений.

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