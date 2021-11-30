Москва, 30 ноября, 2021, 09:51 — ИА Регнум. В ходе заседания суда по громкому уголовному делу отца и сына Арашуковых пятеро из шестерых подсудимых не признали вину. Заседание суда продолжится 30 ноября. Напомним, оно пройдет с участием присяжных заседателей.

Council.gov.ru Рауф Арашуков

Как сообщила адвокат Рауфа АрашуковаАнна Ставицкая, своей вины в организации преступного сообщества с целью хищения газа и организации убийства двоих политических деятелей Карачаево-Черкесии Аслана Жукова и Фраля Шебзухова ее подзащитный не признал. Так же отказались признаваться в предъявленных им обвинениях его отец Рауль Арашуков и трое сотрудников правоохранительных органов, которые, по мнению следствия, прикрывали преступления Арашуковых, — Казбек Булатов, Тимур Бетуганов и Андрей Филиппов.

Единственным, кто сознался в совершении преступления, которое ему инкриминируют, оказался Гузер Хашукаев — бывший директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Минераловодском районе. Его обвиняют в растрате, он находится под домашним арестом.

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