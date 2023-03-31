Чернобыльская трагедия
В России исключили зону отчуждения после чернобыльской аварии
Зона отчуждения после аварии на Чернобыльской АЭС будет исключена с территории России в 2024 году. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Документом признаётся утратившим силу постановление правительства России от 8 октября 2015 года №1074 «Об...
31 марта 2023
Запад создаст спецсайт под провокации Киева вокруг Чернобыльской АЭС
Киевским режимом при поддержке США и европейских стран завершается подготовка масштабной информационной провокации для обвинения России перед началом работы 22 февраля 2023 года одиннадцатой чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН в якобы «грубом нарушении» обязательств Конвенции о ядерной...
14 февраля 2023
Госдума уточнила «чернобыльские выплаты» для детей
Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, уточняющий выплаты для детей пострадавших в катастрофе на Чернобыльской АЭС, передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября. Закон принят в рамках реализации постановления Конституционного суда. Сейчас система мер социальной защиты граждан, пострадавших...
17 ноября 2022
Правительство РФ нашло решение для сохранения «чернобыльских выплат»
Вице-премьер Виктория Абрамченко поддержала губернаторов по вопросу сохранения выплат гражданам, проживающим в населенных пунктах в границах зоны радиоактивного загрязнения после катастрофы на Чернобыльской АЭС, она считает радикальное сокращение перечня таких населенных пунктов нецелесообразным...
21 октября 2022
Правительство РФ сохранит «чернобыльские» выплаты в Тульской области
Правительство РФ не будет исключать из перечня так называемых чернобыльских территорий населенные пункты Тульской области. Об этом сообщила депутат Госдумы от Тульской области Надежда Школкина («Единая Россия») в телеграм-канале. «У населённых пунктов, в том числе в Тульской области, включённых в...
20 октября 2022
В правительстве РФ обсудят резонансную отмену чернобыльских выплат
В правительстве России пройдет совещание по вопросу отмены так называемых чернобыльских выплат в ряде населенных пунктов некоторых регионов. Об этом сообщила депутат Госдумы от Тульской области Надежда Школкина («Единая Россия»). «В ближайшее время на площадке правительства РФ будет проведено...
13 октября 2022
В МИД РФ прокомментировали заявления Киева о ядерных объектах
Заявления с Украины о том, что пребывание российских военных на украинских ядерных объектах якобы нанесло ущерб ядерной безопасности на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) и Запорожской АЭС (ЗАЭС), опровергает МИД России. Как говорится в опубликованном 28 апреля заявлении официального представителя МИД РФ...
28 апреля 2022
Глава МАГАТЭ прибыл на Чернобыльскую АЭС
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл на Чернобыльскую атомную электростанцию (ЧАЭС). Об этом он написал в своем микроблоге. Он напомнил, что 26 апреля 2022 года исполнилось 36 лет со дня аварии на объекте. Гросси назвал произошедшее на ЧАЭС...
27 апреля 2022
В Киргизии почтили память погибших ликвидаторов Чернобыльской катастрофы
Митинг-реквием, посвящённый 36-й годовщине ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, прошёл сегодня, 26 апреля, в парке имени Фучика в столице Киргизии. Об этом сообщили в Министерстве обороны республики. Участие в мероприятии приняли ликвидаторы последствий аварии и члены их семей...
26 апреля 2022
В калужском Обнинске почтили память жертв радиационных аварий и катастроф
В Обнинске Калужской области на территории мемориала «Вечный огонь», где установлен памятный камень ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, 26 апреля состоялся митинг. Его участники возложили цветы к мемориалу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города. Житель Обнинска, один из...
26 апреля 2022
В Крыму возложили цветы к мемориалу жертвам Чернобыльской катастрофы
Церемония возложения цветов к Мемориалу жертвам последствий Чернобыльской катастрофы в Гагаринском парке Симферополя состоялась 26 апреля, в день 36-й годовщины трагедии. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов. «Чернобыль – это история не только трагедии. Это также история...
26 апреля 2022
В Севастополе почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС
В Севастополе почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции — 26 апреля исполняется 36 лет со дня трагедии. «36 лет назад авария на Чернобыльской АЭС могла закончиться крупнейшей экологической катастрофой для всего человечества. На защиту мира встали ликвидаторы —...
26 апреля 2022
В Тюменской области живут 600 ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС
В Тюменской области проживают почти 600 участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом 26 апреля в День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф заявил губернатор региона Александр Моор. Всего на территории области живут...
26 апреля 2022
В Петербурге чтут память жертв аварии на Чернобыльской АЭС
Жители и власти Санкт-Петербурга сегодня, 26 апреля, почтут память жертв аварии на Чернобыльской АЭС, случившейся 26 апреля 1986 года. Корреспондент ИА REGNUM узнал о планируемых мероприятиях в городе. В Петербурге установлен памятник «Жертвам радиационных аварий и катастроф» в парке имени...
26 апреля 2022
В Алтайском крае помянули жертв Чернобыльской АЭС
На аллее «Памяти и славы» в Барнауле 26 апреля состоялся митинг, посвящённый 36 годовщине со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС. Помимо сотрудников ГУ МЧС России по Алтайскому краю в нем приняли участие ветераны службы, представители Правительства края, депутаты АКЗС, руководство Управления ГОЧС и...
26 апреля 2022
Белоруссия остановила электроснабжение объектов Чернобыльской АЭС
Подача электроэнергии из Белоруссии на объекты Чернобыльской АЭС прекращены, сообщили 22 апреля в пресс-службе белорусского минэнерго. «Решение о прекращении электроснабжения ЧАЭС от белорусской энергосистемы принято по инициативе украинской стороны», — говорится в сообщении. Уточняется, что...
22 апреля 2022
«Нацистам терять нечего» — сети про обстрелы Украиной Чернобыльской АЭС
Решение главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина поручить Главному следственному управлению ведомства провести расследование по факту обстрелов украинскими нацистами подстанции и линий электропередачи, питающих комплекс Чернобыльской АЭС, стало поводом для обсуждения среди...
10 марта 2022
Сеть: «Украина – ядерная угроза миру» — зачем России контролировать ЧАЭС
Заявление официального представителя Министерства обороны России генерал-майора Игоря Конашенкова о том, что российские десантники взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС на Украине, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 27 февраля в...
26 февраля 2022
Власти Швеции высказали поддержку Украине
Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон в телефонном разговоре сообщила украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что Украина пользуется поддержкой как правительства, так и народа её страны. Об этом она написала 24 февраля у себя в Facebook. Следите за развитием событий в трансляции...
24 февраля 2022
Чернобыльскую зону запретили посещать туристам
Допуск туристов в Чернобыльскую зону отчуждения будет ограничен с 19 февраля на неопределенный срок. Об этом написал на своей странице в Facebook глава Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко. Следите за развитием событий в трансляции: «Украина атакует Донбасс. ДНР и ЛНР...
19 февраля 2022