Москва, 28 апреля, 2022, 20:43 — ИА Регнум. Заявления с Украины о том, что пребывание российских военных на украинских ядерных объектах якобы нанесло ущерб ядерной безопасности на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) и Запорожской АЭС (ЗАЭС), опровергает МИД России.

МИД России Мария Захарова

Как говорится в опубликованном 28 апреля заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, такие заявления из Киева, ничем не обоснованные, тиражируются в контексте недавней поездки на Украину возглавляемой генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси делегации.

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Захарова напомнила, что украинские власти не раз вбрасывали в информационное пространство лживые утверждения о якобы имевшихся случаях «мародёрства» на ЧАЭС и Центральной аналитической лаборатории «Экоцентр» во время нахождения там российских военных, а также о росте уровня радиации в районе станции.

Эти заявления из Киева делались на фоне нарушения электроснабжения ЧАЭС в результате подрыва именно украинскими диверсантами ЛЭП и последующего его восстановления совместными усилиями РФ и Белоруссии.

Что касается контроля ВС РФ над украинскими АЭС, он осуществлялся «исключительно с целью обеспечения их безопасности, когда эти объекты оказывались в зоне проведения специальной военной операции». ВС РФ таким образом «защищали их от действий украинских диверсантов, как это имело место на Запорожской АЭС 4 марта».

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что ЧАЭС с 31 марта передана Росгвардией украинскому персоналу станции, причём никаких претензий к российским силовикам, если верить акту приёма-передачи, со стороны администрации ЧАЭС не имелось.

Мария Захарова «Решительно осуждаем киевский режим, который захватил и на протяжении полутора месяцев удерживал в плену четырёх специалистов Росатома, прибывших на Ровенскую АЭС для сопровождения груза, в плановом порядке доставленного на эту станцию из России».

Когда они в результате обмена вернулись домой, то рассказали о бесчеловечном отношении к ним представителей СБУ. Виновные в этом преступлении должны понести суровое наказание, добавила официальный представитель МИД РФ.