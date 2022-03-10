Решение главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина поручить Главному следственному управлению ведомства провести расследование по факту обстрелов украинскими нацистами подстанции и линий электропередачи, питающих комплекс Чернобыльской АЭС, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 10 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

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"Эти безумцы хоть понимают, что в результате катастрофы они сами и погибнут в первую очередь?» — ужасается Нина Д.

Многие пользователи пришли к выводу, что украинские нацисты пошли ва-банк, понимая, что специальная военная операция России на территории Украины станет рано или поздно для них приговором.

«Нисколько не сомневаюсь, что они способны на это. Ситуация патовая. На фронте без шансов. Пошли на «сами ничего не получим и другим не дадим». Чисто бандеровская черта. Только вот масштабы не учли», — считает Jack G.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Некоторые комментаторы отмечают, что украинские нацисты готовы пойти на всё, лишь бы не дать российский войскам достичь своей цели.

«Я так понимаю, на «премию имени великого учёного Чарльза Дарвина», которую в шутку присуждают откровенным дебилам, не прошедшим естественный отбор, можно смело номинировать гордых украинских чистопородных нацистов. Бомбить Чернобыль — это от большого ума!» — указывает Павел Л.

Ряд пользователей указывает на то, что носители человеконенавистнический идеологии стремятся погубить как можно больше людей.

«Патриотизм — любовь к своей родине и нации. Не путать с нацизмом. Нацистам плевать на землю, их сознание окутано ненавистью и ощущением своей ничтожности. Поэтому они готовы утопить весь мир в крови», — отметил Alexandr F.

Отдельные комментаторы напоминают, что украинские нацисты не только устраивали геноцид в Донбассе, уничтожая мирное население, но и лишали жителей Крыма воды.

«От них это можно ожидать. Все знают, как нацисты перекрывали воду в Крым, ломали линии электропередач. Эти нелюди имеют мало общего с нормальными людьми. И пока они там есть, мира не будет», — уверен Дмитрий Б.

«Меня удивляет одно — что некоторые наши граждане до сих пор верят в какую-то человечность нациков. Они пойдут на все низости, что есть в их тупой голове. Поэтому надо быть готовыми ко всему», — поделился своим мнением Сайгидали И.

Нашлись и те, кто призывает российские войска сделать всё, чтобы ни в коем случае не допустить аварии на ЧАЭС.

«Нельзя допустить экологической катастрофы! ЧАЭС находится на границе с Белоруссией, да и по России это в немалой степени ударит. Это будет настоящий кошмар. Если нацикам терять нечего, то нам нужно сохранить то, что для нас важно. Люди, города, леса. Там должна продолжаться жизнь!» — пишет Лена Т.

Напомним, 9 марта на официальном сайте Следственного комитета Российской Федерации была опубликована информация, согласно которой глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению ведомства провести расследование по факту обстрелов украинскими нацистами подстанции и линий электропередачи, питающих комплекс Чернобыльской АЭС.