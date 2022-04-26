Симферополь, 26 апреля, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Церемония возложения цветов к Мемориалу жертвам последствий Чернобыльской катастрофы в Гагаринском парке Симферополя состоялась 26 апреля, в день 36-й годовщины трагедии. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

Иван Шилов ИА REGNUM Чернобыльская трагедия

«Чернобыль – это история не только трагедии. Это также история героизма, пример верности долгу и готовности к самопожертвованию. Мы вспоминаем о подвиге ликвидаторов, благодаря которому удалось предотвратить еще более масштабные и катастрофические последствия атомной аварии. Это пожарные и военнослужащие, медицинские работники и строители, люди разных профессий и национальностей. Среди них немало крымчан», — написал глава Крыма.

Аксёнов подчеркнул, что ныне живущие чтут память безвременно ушедших из жизни героев.

«И, конечно, мы делали, делаем, и впредь будем делать все необходимое для социальной защиты и поддержки участников ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы и других радиационных аварий», — добавил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля 1986 года произошла авария на Чернобыльской АЭС.