Стокгольм, 24 февраля, 2022, 22:41 — ИА Регнум. Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон в телефонном разговоре сообщила украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что Украина пользуется поддержкой как правительства, так и народа её страны. Об этом она написала 24 февраля у себя в Facebook.

Tage Olsin Правительство Королевства Швеция

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Комментируя итоги телефонных переговоров с Зеленским, Андерссон заявила, что Киев ни в чём не виноват и что российская специальная операция, начатая 24 февраля, является агрессией в отношении Украины.

Также она высказалась за жёсткие антироссийские санкции со стороны ЕС и за то, чтобы Брюссель выделил Киеву дополнительную помощь.

Примечательным является тот факт, что связь с президентом Зеленским была налажена не с помощью закрытых каналов связи, а с помощью смартфона. На фото было видно, как Андерссон говорит с президентом Украины по громкой связи.

Зеленский сообщил Андерссон, что российские войска заняли территорию АЭС в Чернобыле.