Москва, 13 октября, 2022, 13:13 — ИА Регнум. В правительстве России пройдет совещание по вопросу отмены так называемых чернобыльских выплат в ряде населенных пунктов некоторых регионов. Об этом сообщила депутат Госдумы от Тульской области Надежда Школкина («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«В ближайшее время на площадке правительства РФ будет проведено совещание по данной теме, так как этот вопрос касается не только Тульской области, но и многих других регионов России», — отметила Школкина в телеграм-канале.

Она отметила, что в Госдуме полностью разделяют беспокойство и волнение жителей и доводят позицию до правительства РФ.

«Я обратилась к вице-премьеру правительства РФ Виктории Абрамченко, курирующей вопросы экологии и эту тематику, а также обсудила ситуацию с профильными федеральными министерствами и ведомствами, включая Пенсионный фонд России», — отметила Школкина.

В случае исключения из перечня заявленных населённых пунктов Тульской области, выплат лишатся почти 24% от числа тех, кто получал эти выплаты ранее, а это значительная часть населения региона.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, более 300 населенных пунктов Тульской области могут исключить из чернобыльской зоны в 2022 году. Проект соответствующего постановления был опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов и вызвал резонанс в обществе. В социальных сетях начали подписывать петиции против инициативы.

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