Заявление официального представителя Министерства обороны России генерал-майора Игоря Конашенкова о том, что российские десантники взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС на Украине, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 27 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Радиация

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"Россия последовательно проводит операцию по демилитаризации Украины. У бандеровских преступников необходимо изъять любое оружие, в особенно такое, которое носит характер массового поражения. Возможная диверсия на Чернобыльской АЭС может быть как раз таки таким оружием», — отмечает Александр А.

Многие пользователи уверены, что российские военные приняли правильное решение — взять под контроль столь опасный для всего человечества объект, как Чернобыльская атомная станция. Ведь украинские радикалы могли устроить диверсию, от которой пострадал бы весь мир.

«Зеленский сошёл с ума. Лучше обезопасить мир от его «шаловливых» ручек. Потому что Чернобыльская АЭС должна быть под контролем России. Тем более что у нашей страны есть достаточно специалистов, готовых в случае чего предотвратить экологическую катастрофу, связанную с радиацией», — написал Саша Т.

Некоторые комментаторы с удивлением для себя обнаружили, что ЧАЭС всё ещё представляет собой угрозу. Граждане попытались доходчиво объяснить, что станцию могут использовать в качестве инструмента давления на весь континент.

«Абсурд какой-то! Что к чему? Зачем военным заброшенная ЧАЭС?» — интересуется Павел М.

«ЧАЭС не заброшена! Там находится захоронение энергоблока с отходами после аварии, это надо держать под контролем, чтобы аварии в виде взрыва не произошло. Говорили как-то ранее, что могут реакции происходить внутри и соответственно взрывы — выбросы новые», — указывает Дмитрий Ф.

«Правильно сделали! А то нацики ещё устроят чего-нибудь там», — пишет Дмитрий К.

Часть людей напомнила, что Российская Федерация отреагировала военной спецоперацией на Украине в ответ на попытки украинского президента Владимира Зеленского получить в своё распоряжение ядерное вооружение. Зеленский угрожает миру применением ядерного оружия, пишут граждане.

«Молодцы! Надо ЧАЭС держать под контролем. На всякий случай. А то бандеровской швали что угодно могло в голову взбрести. Тем более у них генералиссимус — идиот. Зеленский — это ядерная угроза миру», — считает Надежда К.

Ряд пользователей указывает на то, что украинские власти сами виноваты в сегодняшнем положении дел на Украине, ведь они стали откровенно действовать методами террористов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский. Война

«Зеля настолько тупой, что сам не понял, что, ляпнув про ядерное оружие, он выписал себе приговор. Теперь Россия сделает всё, чтобы обезопасить мир от сумасшедших террористов, от которых исходит ядерная угроза», — отмечает Фёдор Л.

Нашлись и те, кто напомнил, что в районе Чернобыльской атомной станции во времена Великой Отечественной войны шли ожесточённые бои советских солдат с нацистскими войсками.

«Если бы кто сказал, что мы увидим русские танки под ЧАЭС в 2022 году, я бы не поверил. Это какая-то невероятная история. Самое необычное сочетание. Чернобыль — танки. Со времён Великой Отечественной войны такого не было! Опять наши дедушки Украину от нацистской сволочи освобождают», — пишет Илья К.

Напомним, 25 февраля официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил о том, что российские десантники взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС на Украине.