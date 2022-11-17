Москва, 17 ноября, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, уточняющий выплаты для детей пострадавших в катастрофе на Чернобыльской АЭС, передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября. Закон принят в рамках реализации постановления Конституционного суда.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Сейчас система мер социальной защиты граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, предусматривает их дифференциацию в зависимости от характера и степени вреда, причиненного здоровью, а также с учетом степени риска, обусловленного радиационным воздействием на население в связи с проживанием и работой на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению в результате чернобыльской катастрофы.

В связи с этим отдельные меры социальной поддержки, предусмотренные для наиболее пострадавших категорий граждан, распространяются и на их детей. Соответственно, получение радиоактивного облучения вследствие чернобыльской катастрофы одного из родителей, является обязательным условием для возникновения права на ежемесячную денежную выплату детей первого и последующих поколений вышеназванных граждан.

Однако в системе действующего правового регулирования в силу его неопределенности допускается различный подход к установлению ежемесячной денежной выплаты детям первого и последующих поколений граждан. В разных субъектах РФ имеет место различное понимание как круга лиц, которые вправе рассчитывать на выплату, так и условий получения выплаты, то есть льготы назначаются детям, родители которых страдают болезнями вследствие чернобыльской катастрофы, так и детям, чьи родители не получили радиоактивного облучения вследствие чернобыльской катастрофы, отмечают в правительстве.

С принятием закона назначение выплаты будет осуществляться только детям, родители которых получили радиоактивное облучение вследствие чернобыльской катастрофы, то есть детям второго и последующих поколений граждан, если родители (один из родителей) таких детей страдают болезнями вследствие чернобыльской катастрофы или обусловленными генетическими последствиями радиоактивного облучения.

Законом также предусмотрена норма, в соответствии с которой сохраняется право на получение ежемесячной денежной выплаты детям, которым выплата была ранее назначена, до наступления оснований их прекращения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В действующий перечень населенных пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, включено 3855 населенных пунктов в 14 субъектах РФ. В правительстве принято решение об исключении из перечня 115 населенных пунктов, упраздненных или в которых отсутствует население на регистрационном учете по месту жительства.