Киев, 19 февраля, 2022, 06:18 — ИА Регнум. Допуск туристов в Чернобыльскую зону отчуждения будет ограничен с 19 февраля на неопределенный срок. Об этом написал на своей странице в Facebook глава Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко.

Иван Шилов ИА REGNUM Чернобыльская трагедия

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По его словам, такое решение принято «по техническим причинам». Емельяненко напомнил, что за последнее время зону отчуждения посетило большое количество украинских граждан и иностранцев. Он отметил, что такой результат был достигнут несмотря на военное напряжение.

Начальник полиции Киевской области Андрей Небитов сообщил на своей странице в Facebook о том, что с 18 февраля правоохранительные органы Украины усилили несение службы на территории вокруг Чернобыльской АЭС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее телеграм-канал «Джокер ДНР» распространил информацию о том, что силы НАТО планировали взорвать в зоне ЧАЭС небольшой ядерный заряд, чтобы представить это как акт агрессии со стороны России.