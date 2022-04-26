Обнинск, Калужская область, 26 апреля, 2022, 16:31 — ИА Регнум. В Обнинске Калужской области на территории мемориала «Вечный огонь», где установлен памятный камень ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, 26 апреля состоялся митинг. Его участники возложили цветы к мемориалу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города.

Пресс-служба администрации Обнинска Калужской области Участники митинга возложили цветы к памятному камню ликвидаторам

Житель Обнинска, один из ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, Иван Ляденко, на момент аварии был начальником управления военно-строительных частей войск по тылу Киевского военного округа. Выступая на митинге, он рассказал о мужестве военнослужащих, проявленных в первые дни после аварии. Еще один ликвидатор – Андрей Бородин, сегодня является депутатом Горсобрания Обнинска, рассказал о людях, которые проектировали и возводили над чернобыльским реактором саркофаг.

«Времена не выбирают, и мы не знаем, когда наша самоотверженность и мужество будут снова востребованы, чтобы защитить Родину. Важно, чтобы и мы, и будущие поколения помнили об этих событиях и понимали насколько хрупок наш мир», — сказала в своем выступлении глава администрации города Татьяна Леонова.

В этом году исполняется 36 лет со дня чернобыльской трагедии. Это крупнейшая в истории человечества радиационная катастрофа. Масштабы трагедии были бы несоизмеримо больше, если бы не самоотверженные действия участников ликвидации последствий чернобыльской катастрофы. Сотни тысяч советских граждан принимали участие в ликвидации аварии, среди них – более двух тысяч обнинцев.