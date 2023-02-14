Москва, 14 февраля, 2023, 17:08 — ИА Регнум. Киевским режимом при поддержке США и европейских стран завершается подготовка масштабной информационной провокации для обвинения России перед началом работы 22 февраля 2023 года одиннадцатой чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН в якобы «грубом нарушении» обязательств Конвенции о ядерной безопасности в ходе проведения спецоперации. Об этом 14 февраля сообщает пресс-служба Минобороны России.

EPA/SERGEY DOLZHENKO/ТАСС Чернобыльская АЭС

Отмечается, что для информационной поддержки провокаций Киева вокруг ситуации на Чернобыльской АЭС планируется создание специального сайта для распространения ложных сведений. В рамках этой работы было выделено финансирование на подготовку информационных материалов по этой теме, которые будут опубликованы в крупнейших СМИ стран Европы и США.

Уточняется, что также планируется создание специального сайта на различных языках для распространения ложной информации.

Уточняется, что акцент по данной тематике будет сделан в странах Южной и Юго-Восточной Азии, Латинской и Центральной Америки, а также странах Африки.