Севастополь, 26 апреля, 2022, 11:41 — ИА Регнум. В Севастополе почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции — 26 апреля исполняется 36 лет со дня трагедии.

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«36 лет назад авария на Чернобыльской АЭС могла закончиться крупнейшей экологической катастрофой для всего человечества. На защиту мира встали ликвидаторы — истинные патриоты, смелые люди из разных уголков большой страны. В то время они по первому зову откликнулись и стали борцами с опасной угрозой. Они сделали то, что казалось немыслимым, и благодаря их подвигу, мы сейчас живы», — написал в телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Он напомнил, что из 600 тысяч советских граждан, участвовавших в ликвидации аварии на ЧАЭС — 450 севастопольцев.

Как напоминает ИА REGNUM, авария на Чернобыльской атомной электростанции произошла 26 апреля 1986 года. Она считается одной из крупнейших техногенных катастроф за историю человечества.