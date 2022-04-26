Санкт-Петербург, 26 апреля, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Жители и власти Санкт-Петербурга сегодня, 26 апреля, почтут память жертв аварии на Чернобыльской АЭС, случившейся 26 апреля 1986 года. Корреспондент ИА REGNUM узнал о планируемых мероприятиях в городе.

Чернобыль

В Петербурге установлен памятник «Жертвам радиационных аварий и катастроф» в парке имени академика А. Д. Сахарова в Калининском районе и создана Аллея памяти. Сегодня там пройдёт возложение цветов. Мемориал посетит и спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский. Желающие могут посетить официальную церемонию возложения цветов.

Также в Петербурге организовали торжественно-траурные митинги и церемонию возложения цветов к стеле «Воинам-победителям на все времена». Подростково-молодёжный центр проведёт акцию «Памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах» в онлайн-формате. Отметим, что в школах города проведут тематические уроки для освещения исторических событий. Помимо этого состоятся и другие мероприятия: лекции, викторины, выставки и остальные.

«Ленинградские специалисты одними из первых прибыли на место трагедии. В стране не было человека, который не переживал бы за тех, кто оказался в зоне радиационного заражения», — заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

В городе до сих пор идет работа по предоставлению помощи ликвидаторам, проживающим в Петербурге. Они получают социальную поддержку, льготы. Также для них организовано лечение в санаторно-курортных организациях.

Напомним, День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах отмечают в России 26 апреля. Дата связана с аварией на Чернобыльской атомной станции, которая произошла в 1986 году.