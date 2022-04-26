Тюмень, 26 апреля, 2022, 10:35 — ИА Регнум. В Тюменской области проживают почти 600 участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом 26 апреля в День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф заявил губернатор региона Александр Моор.

Чернобыль

Всего на территории области живут порядка тысячи граждан, ранее подвергшихся воздействию радиации из-за чернобыльской и других аварий, а также в ходе ядерных испытаний.

Моор также подчеркнул, что благодаря отваге, решимости самоотверженности людей, которые работали в зоне Чернобыльской АЭС, удалось остановить ядерную угрозу, а также серьёзно снизить размер негативных последствий. И среди этих героев были в том числе жители Тюменской области, многих из которых уже нет в живых.

«Жители области бережно хранят память о них», — сказал губернатор. И добавил, что этот день является напоминанием об ответственности человечества за недопущение подобных трагических событий. Как сообщало ИА REGNUM, авария на ЧАЭС произошла 36 лет назад, 26 апреля 1986 года.