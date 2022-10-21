Москва, 21 октября, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Вице-премьер Виктория Абрамченко поддержала губернаторов по вопросу сохранения выплат гражданам, проживающим в населенных пунктах в границах зоны радиоактивного загрязнения после катастрофы на Чернобыльской АЭС, она считает радикальное сокращение перечня таких населенных пунктов нецелесообразным, передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября.

Clker-Free-Vector-Images Радиация

Границы зон радиоактивного загрязнения и перечень населенных пунктов, находящихся в них, устанавливаются в зависимости от изменения радиационной обстановки и с учетом других факторов и пересматриваются правительством не реже, чем один раз в пять лет.

По итогам комплексных обследований, проведенных МЧС, был сформирован перечень из более чем 500 населенных пунктов, которые предлагается исключить из зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

По итогам совещания принято решение об исключении из перечня 115 населенных пунктов, упраздненных или в которых отсутствует население на регистрационном учете по месту жительства, сообщила Абрамченко.

Вице-премьер также поддержала создание федерального проекта «Преодоление негативных последствий аварии на Чернобыльской АЭС» в рамках государственной программы по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Проект предполагает несколько ключевых направлений. Прежде всего, это реабилитация и возвращение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и производство продукции на площади не менее 30 тыс. га, возвращение в оборот лесного фонда, мониторинг экологической радиационной обстановки.

Также планируется провести модернизацию и техническое перевооружение радиологических центров химизации и сельскохозяйственной радиологии Брянской, Калужской, Орловской и Тульской областей.

Кроме того, в рамках федерального проекта планируется внедрить систему радиационного мониторинга на территориях субъектов РФ, загрязненных в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Для этого будут модернизированы пункты наблюдений за радиационной обстановкой и радиометрических лабораторий, проведены оперативные комплексные радиационные обследования и разработаны современные методы оценки воздействия на окружающую среду.

В совещании приняли участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин, губернатор Рязанской области Павел Малков, глава Мордовии Артем Здунов, губернатор Воронежской области Александр Гусев, губернатор Орловской области Андрей Клычков, представители МЧС, Минфина, Минтруда, Роспотребнадзора, Росгидромета, Пенсионного фонда России и представители других субъектов РФ.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в действующий перечень населенных пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, включено 3855 населенных пунктов в 14 субъектах РФ.

В Госдуме полностью разделяют беспокойство и волнение жителей и доводят позицию до правительства РФ. Так, депутат Госдумы от Тульской области Надежда Школкина («Единая Россия») обращала внимание на то, что в случае исключения из перечня населённых пунктов Тульской области, выплат лишатся почти 24% от числа тех, кто получал их ранее, а это значительная часть населения региона.