Дело Google
Google подаст апелляцию на решение суда ЕС поддержать штраф ЕК на €2,4 млрд
Американская компания Google намерена обжаловать решение Европейского суда, поддержавшего Еврокомиссию (ЕК), которая в 2017 году оштрафовала интернет-гиганта за нарушение антимонопольных правил Евросоюза €2,4 млрд. Об этом со ссылкой на заявление компании 20 января сообщает агентство AFP. «После...
21 января 2022
«Молодёжь будет в ярости» — сети о небывалых штрафах для Google и Facebook
Решение Таганского суда Москвы наложить оборотные штрафы на зарубежные компании Google и Meta Platforms (Facebook) в размере 7,2 млрд рублей и 1,9 млрд соответственно за систематическое неудаление запрещённой в Российской Федерации информации стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане...
25 декабря 2021
В Москве суд рассмотрит три дела в отношении компании Google
Сразу три дела в отношении компании Google о неудалении запрещённого контента рассмотрит Таганский суд города Москвы. Об этом 7 ноября сообщила пресс-служба суда. Рассмотрение протоколов об административном правонарушении в отношении компании Google состоится 8 ноября. Заседания суда назначены...
8 ноября 2021
Главный критик Google может возглавить антимонопольный отдел минюста США
Судебный коммитет Сената США одобрил кандидатуру главного критика Google Джонатана Кантера на должность главы антимонопольного отдела министерства юстиции, сообщает 28 октября Reuters. Во время слушаний Кантер поклялся следить за выполнением антимонопольных законов в сельском хозяйстве, медицине и...
28 октября 2021
Google подтвердила оплату в РФ всех штрафов, вступивших в силу
Американская компания Google оплатила все российские штрафы, решения по которым вступили в силу. Об этом сообщили 25 октября в пресс-службе корпорации. «Компания Google оплатила все штрафы, вступившие в силу, в сроки, предусмотренные для оплаты», — сообщили в Google. Точную сумму штрафов в Google...
25 октября 2021
В РФ на Google составили 16 протоколов за неудаление запрещённого контента
Неудаление американской компанией Google запрещённой в России информации отражено в 16 протоколах Роскомнадзора. Столько протоколов составлено с начала 2021 года, сообщил заместитель главы ведомства Вадим Субботин. По его словам, это немалое количество нарушений. На этой неделе в отношении компании...
25 октября 2021
Роскомнадзор намерен взыскать с Google оборотные штрафы
Роскомнадзор намерен взыскать с Google через суд оборотные штрафы за повторное неудаление запрещенной информации. Об этом 19 октября сообщил замглавы ведомства Вадим Субботин. «Да, у нас по оборотным штрафам планируется составление протоколов 27 октября текущего года в отношении Google за повторное...
19 октября 2021
Google обвинила регулятор ЕС в неадекватно большом штрафе
Антимонопольный штраф Европейского союза в размере $5 млрд был основан на ошибочных расчетах, заявила компания Google, призывая суд отменить или уменьшить штраф, который, по ее словам, является неадекватным. Об этом 30 сентября сообщает Reuters. Компания Google была оштрафован из-за того, что с...
30 сентября 2021
Выплаты производителям телефонов дали Google шанс в борьбе с Apple
Компания Google оплачивала предустановку Google Search на телефонах, чтобы отвоевать долю рынка у Apple, а не для того, чтобы установить монополию, заявили представители Google 29 сентября в суде Европейского союза. В суде Google пыталась добиться отмены рекордного антимонопольного штрафа ЕС в...
29 сентября 2021
Google оштрафован судом в Москве на 6,5 млн рублей
Штраф в размере шесть с половиной миллионов рублей должен будет уплатить Google по решению мирового суда в Москве, сообщает 29 сентября РАПСИ. Решение принято мировым судьёй судебного участка №422 Таганского района Москвы «по делам об административных правонарушениях по части 2 и части 4 статьи 13...
29 сентября 2021
Google обвинил Еврокомиссию в игнорировании «настоящего злодея» на рынке
Компания Google 27 сентября обвинила антимонопольные органы Евросоюза в игнорировании действий своего конкурента Apple, сообщает Reuters. «Комиссия закрыла глаза на реальную динамику конкуренции в этой отрасли — между Apple и Android», — заявила адвокат Google Мередит Пикфорд коллегии из пяти судей...
28 сентября 2021
Новый закон ЕС о зарядках с USB-разъемом положит конец эре тонких iPhone
Европейский союз в четверг, 23 сентября, раскрыл планы о требовании ввести гнездо для зарядки с USB-разъемом для телефонов, планшетов и всех электронных устройств внутри блока. Инициатива, которая официально должна помочь сократить экологические отходы, сильно ударит по компании Apple. Данный шаг...
23 сентября 2021
США и ЕС объединяют усилия для борьбы с властью Amazon, Apple и Google
США и Европейский Союз планируют разработать единый подход к ограничению растущей рыночной власти таких технологических компаний, как Amazon, Apple, Google, Facebook и Microsoft. Об этом 23 сентября сообщает Reuters. Этот вопрос будут поднят на заседании Совета по торговле и технологиям США-ЕС 29...
23 сентября 2021
Twitter согласился выплатить $809,5 млн по делу 2016 года
Американский техно-гигант Twitter выплатит $809,5 млн, чтобы закрыть групповой иск акционеров от 2016 года, в котором утверждалось, что компания ввела инвесторов в заблуждение относительно ежедневных и ежемесячных показателей вовлеченности пользователей. Об этом 20 сентября сообщает Reuters...
20 сентября 2021
Иран подаёт жалобу на Google Play в связи с удалением иранских платформ
13 сентября иранский орган по регулированию аудиовизуальных средств массовой информации (SATRA) подал в суд в связи с удалением аудиовизуальных платформ иранского производства из Google Play. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. По данным бюро по связям с общественностью SATRA, гигантская...
14 сентября 2021
Австралийский регулятор хочет помешать монополии Facebook и Apple
Председатель антимонопольного органа Австралии Род Симс 27 августа отметила доминирующее положение Google, Apple, Facebook, Amazon и Microsoft на рынке. Работа австралийского регулятора может усложнить условия работы для американских технологических гигантов, сообщает 27 августа Reuters. В своем...
27 августа 2021
Суд в Москве оштрафовал Google еще на 6 млн рублей за незаконный контент
Американская компания Google оштрафована мировым судом в Москве на 6 млн рублей по нескольким эпизодам, которые связаны с отказом удалить запрещенную информацию. Об этом 19 августа сообщается в официальном Телеграм-канал столичных судов общей юрисдикции. «Постановлениями мирового судьи судебного...
19 августа 2021
Google оштрафован судом в Москве
Штраф в размере четырех миллионов рублей должен выплатить Google за то, что не удалил запрещённую информацию. Соответствующее решение вынес 17 августа Мировой суд Таганского района Москвы. Американская компания признана виновной в нарушении части 2 статьи 13.41 Кодекса РФ об административных...
17 августа 2021
В США ограничат возможности Apple и Google
Правила пользования своими магазинами приложений не смогут Google и Apple, если в США будет принят соответствующий закон, сообщает 12 августа Bloomberg. Эти две компании не смогут вынуждать разработчиков приложений использовать исключительно систему оплаты Google или Apple для продажи своей...
12 августа 2021
Во Франции Google оштрафовали на 500 млн евро
Корпорация Googlе получила во Франции штраф за невыполнение судебных постановлений, сообщили в пресс-службе французского антимонопольного регулятора. Размер штрафа составил 500 млн евро. Агентство France-Presse отмечает, что компания оштрафована за отказ от переговоров с представителями прессы о...
13 июля 2021