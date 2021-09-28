Вашингтон, 28 сентября, 2021, 08:43 — ИА Регнум. Компания Google 27 сентября обвинила антимонопольные органы Евросоюза в игнорировании действий своего конкурента Apple, сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Google

«Комиссия закрыла глаза на реальную динамику конкуренции в этой отрасли — между Apple и Android», — заявила адвокат Google Мередит Пикфорд коллегии из пяти судей в Генеральном суде в начале пятидневного слушания.

«Определяя рынки слишком узко и преуменьшая значение мощного ограничения, созданного очень влиятельной компанией Apple, Комиссия ошибочно признала Google доминирующей в области мобильных операционных систем и магазинов приложений», — сказал он.

Представители компании добавили, что Android, операционная система Google, не сдерживает конкурентов и не вредит пользователям.

Европейская комиссия оштрафовала Google в 2018 году, заявив, что компания использовала Android с 2011 года, чтобы закрепить свое доминирующее положение в общем интернет-поиске.

Напомним, что компаниям Google, Apple, Amazon и Facebook в ближайшие годы придется изменить свои бизнес-модели, чтобы обеспечить равные условия для конкурентов в соответствии с новыми жесткими правилами, предложенными главой антимонопольного ведомства Европейского союза Маргрете Вестагер.