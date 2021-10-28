Главный критик Google может возглавить антимонопольный отдел минюста США
Вашингтон, 28 октября, 2021, 18:25 — ИА Регнум. Судебный коммитет Сената США одобрил кандидатуру главного критика Google Джонатана Кантера на должность главы антимонопольного отдела министерства юстиции, сообщает 28 октября Reuters.
Во время слушаний Кантер поклялся следить за выполнением антимонопольных законов в сельском хозяйстве, медицине и на рынке труда, а также в сфере технологических компаний.
Сенаторы поддержали кандидатуру Кантера, заявив, что он владеет глубоким пониманием проблемы.
В попытке установить более жесткий контроль над выполнением антимонопольных правил администрация президента США Джо Байдена предложила двух кандидатов, имеющих опыт в технологической сфере, — Тима Ву в национальный экономический совет и Лину Хан на пост председателя федеральной торговой комиссии.
Если полный состав Сената утвердит кандидатуру, Кантер возглавит антимонопольный отдел министерства юстиции в тот момент, когда эксперты призывают усилить контроль за компаниями Google, Facebook, Amazon и Apple, которые отрицают любые правонарушения.