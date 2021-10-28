Вашингтон, 28 октября, 2021, 18:25 — ИА Регнум. Судебный коммитет Сената США одобрил кандидатуру главного критика Google Джонатана Кантера на должность главы антимонопольного отдела министерства юстиции, сообщает 28 октября Reuters.

(сс) Coolcaesar Штаб-квартира министерства юстиции США

Во время слушаний Кантер поклялся следить за выполнением антимонопольных законов в сельском хозяйстве, медицине и на рынке труда, а также в сфере технологических компаний.

Сенаторы поддержали кандидатуру Кантера, заявив, что он владеет глубоким пониманием проблемы.

В попытке установить более жесткий контроль над выполнением антимонопольных правил администрация президента США Джо Байдена предложила двух кандидатов, имеющих опыт в технологической сфере, — Тима Ву в национальный экономический совет и Лину Хан на пост председателя федеральной торговой комиссии.

Если полный состав Сената утвердит кандидатуру, Кантер возглавит антимонопольный отдел министерства юстиции в тот момент, когда эксперты призывают усилить контроль за компаниями Google, Facebook, Amazon и Apple, которые отрицают любые правонарушения.