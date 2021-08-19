Москва, 19 августа, 2021, 13:40 — ИА Регнум. Американская компания Google оштрафована мировым судом в Москве на 6 млн рублей по нескольким эпизодам, которые связаны с отказом удалить запрещенную информацию. Об этом 19 августа сообщается в официальном Телеграм-канал столичных судов общей юрисдикции.

Dunk Google

«Постановлениями мирового судьи судебного участка N422 Таганского района города Москвы от 19 августа 2021 года по делам об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ компания Google LLC была признана виновной в совершении административных правонарушений», — говорится в сообщении.

Также в нем уточняется, что за нынешнюю неделю компания Google была оштрафована судами общей юрисдикции Москвы в общей сложности на 20 млн рублей, из которых 14 млн рублей было наложено на компанию 17 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что пользователи в США 18 августа столкнулись со сбоями в работе онлайн-сервисов корпорации Amazon.