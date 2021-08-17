Москва, 17 августа, 2021, 19:09 — ИА Регнум. Штраф в размере четырех миллионов рублей должен выплатить Google за то, что не удалил запрещённую информацию. Соответствующее решение вынес 17 августа Мировой суд Таганского района Москвы.

West McGowan Google

Американская компания признана виновной в нарушении части 2 статьи 13.41 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 июля Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Google на три миллиона рублей. Компания отказалась хранить данные граждан России на территории страны. Нарушена часть 8 статьи 13.11 КоАП РФ.