Google оштрафован судом в Москве
Москва, 17 августа, 2021, 19:09 — ИА Регнум. Штраф в размере четырех миллионов рублей должен выплатить Google за то, что не удалил запрещённую информацию. Соответствующее решение вынес 17 августа Мировой суд Таганского района Москвы.
West McGowan
Американская компания признана виновной в нарушении части 2 статьи 13.41 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Читайте также:Соцсети: «У меня машина дороже!» — суд в Москве оштрафовал Google на 3 млн
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 июля Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Google на три миллиона рублей. Компания отказалась хранить данные граждан России на территории страны. Нарушена часть 8 статьи 13.11 КоАП РФ.