Москва, 25 октября, 2021, 15:28 — ИА Регнум. Неудаление американской компанией Google запрещённой в России информации отражено в 16 протоколах Роскомнадзора. Столько протоколов составлено с начала 2021 года, сообщил заместитель главы ведомства Вадим Субботин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Google

По его словам, это немалое количество нарушений. На этой неделе в отношении компании составят протокол по оборотному штрафу, это следствие 16 протоколов.

«Это систематическое нарушение российского законодательства», — сказал Субботин ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, доля оборотного штрафа может составить от 1/20 до 1/10 годовой выручки. Решение по сумме штрафов примет суд. Ранее российский суд наложил на Google LLC административные штрафы в размере 6,5 млн рублей.

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