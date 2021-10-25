Москва, 25 октября, 2021, 15:51 — ИА Регнум. Американская компания Google оплатила все российские штрафы, решения по которым вступили в силу. Об этом сообщили 25 октября в пресс-службе корпорации.

Robert Scoble Google

«Компания Google оплатила все штрафы, вступившие в силу, в сроки, предусмотренные для оплаты», — сообщили в Google.

Точную сумму штрафов в Google не сообщили.

Как сообщало ИА REGNUM, компании Google ранее назначили штрафы на сумму 32,5 млн рублей за нарушение российского законодательства, а именно — за неудаление запрещённого контента.

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