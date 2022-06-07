Новый закон ЕС о зарядках с USB-разъемом положит конец эре тонких iPhone
Европейский союз в четверг, 23 сентября, раскрыл планы о требовании ввести гнездо для зарядки с USB-разъемом для телефонов, планшетов и всех электронных устройств внутри блока. Инициатива, которая официально должна помочь сократить экологические отходы, сильно ударит по компании Apple.
Данный шаг станет долгожданным, но резким вмешательством Европейской комиссии в процесс производства продукции. Компания Apple, чьи iPhone оснащены фирменным зарядным портом Lightning, давно выступает против этого плана, утверждая, что инициатива помешает инновациям и увеличит количество электронных отходов, так как все зарядные устройства, не имеющие USB, придется выбросить.
Ожидается, что новое законодательство вступит в силу в 2024 году. Сначала оно должно быть одобрено Европейским парламентом, а затем принято производителями. Помимо телефонов, требование будет распространяться на камеры, наушники, портативные колонки и игровые приставки.
Американские пользователи Twitter бурно обсудили ситуацию под соответствующей публикацией The Washington Post.
«Порт Lightning тоньше, чем USB, и появился отчасти из-за желания создавать более тонкие конструкции. Принудительное использование USB ограничит будущие разработки и отнимет главное преимущество Apple — дизайн», — пишет @protopop.
«Если телефон слишком тонкий, чтобы иметь USB-порт, значит, телефон слишком тонкий. Вам нужно что-то, что можно держать в руках», — считает @CharlieCW90.
«Это глупо. Неужели они думают, что USB будет вечным?» — спрашивает @JuanIsidro.
«Хорошо! Настало время, когда потребители будут иметь больше прав во всем мире», — считает @YoRosesYo.
«Европейцы: «Одно зарядное устройство для всех устройств делает вещи более удобными, и это лучше для окружающей среды, так что давайте сделаем это». Американцы: «НЕТ, нам нравится платить больше за вещи и тратить их впустую, потому что это означает, что какой-то миллиардер может заработать больше денег», — сравнивает менталитеты @CbusPaulieD1977.
«Мне очень нравится эта идея, это как розетки, они все одинаковые, смиритесь с этим. Зарядки не должны стоить больше, чем надо, из-за некой уникальности», — уверен @ferrijacket.
«Можете представить, что у вашего тостера менялась бы розетка от марки к марке? Это так очевидно», — считает @GavinAyling.
«А разве им не следует вводить более серьезные законы?» — интересуется @VirgilLne.
«Apple просто выпустит адаптер USB, и тогда людям придется покупать еще одну вещь», — предполагает @creatium23.
«Это будет недопустимо в рамках закона. Никаких адаптеров!» — отвечает @Hrodgarillo.
«Это как раз то, что нам нужно — иностранное правительство, диктующее, какие устаревшие технологии использовать в наших устройствах. ЕС следует сосредоточиться на борьбе с COVID или увеличении поставок чипов. И то, и другое было бы более полезным использованием их времени», — уверен @davidfekke.
«Фантастика… я отказываюсь пользоваться продукцией Apple, потому что меня раздражают их дрянные устройства, и они стоят дорого», — комментирует @ContentAbundant.
Напомним, что в нарушении антимонопольных норм Европейского союза обвинила американскую компанию Apple Еврокомиссия (ЕК), в результате чего копания может быть оштрафована на сумму в размере до 10% от своего годового дохода.