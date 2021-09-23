Вашингтон, 23 сентября, 2021, 18:43 — ИА Регнум. США и Европейский Союз планируют разработать единый подход к ограничению растущей рыночной власти таких технологических компаний, как Amazon, Apple, Google, Facebook и Microsoft. Об этом 23 сентября сообщает Reuters.

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Этот вопрос будут поднят на заседании Совета по торговле и технологиям США-ЕС 29 сентября в Питтсбурге. Сотрудничество регулирующих органов по две стороны Атлантики указывает на попытки сдержать растущую мощь американских технологических гигантов.

Напомним, что в этом месяце Белый дом объявил, что совет впервые соберется 29 сентября в Питтсбурге. В нем примут участие государственный секретарь США Антони Блинкен, министр торговли Джина Раймондо, торговый представитель США Кэтрин Тай и глава торгового ведомства Европейского союза Валдис Домбровскис, а также европейский комиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.