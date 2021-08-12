Вашингтон, 12 августа, 2021, 22:31 — ИА Регнум. Правила пользования своими магазинами приложений не смогут Google и Apple, если в США будет принят соответствующий закон, сообщает 12 августа Bloomberg.

Hdlost.com Apple

Эти две компании не смогут вынуждать разработчиков приложений использовать исключительно систему оплаты Google или Apple для продажи своей продукции.

Соответствующий законопроект внесён в американский Сенат на рассмотрение. Он должен избавить рынок мобильных приложений от мешающих конкуренции барьеров. У покупателей же расширится выбор.

Если закон будет принят, разработчики приложений смогут сообщать покупателям, что те могут приобрести продукцию в другом месте по более низкой цене. Пользователям сделают доступными альтернативные способы установки приложений на гаджеты — без Google Play и App Store.