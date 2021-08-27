Вашингтон, 27 августа, 2021, 17:46 — ИА Регнум. Председатель антимонопольного органа Австралии Род Симс 27 августа отметила доминирующее положение Google, Apple, Facebook, Amazon и Microsoft на рынке. Работа австралийского регулятора может усложнить условия работы для американских технологических гигантов, сообщает 27 августа Reuters.

Yuri Samoilov Facebook

В своем выступлении Симс отметил, что 500 предприятий, которые американские гиганты приобрели в период с 2010 по 2020 год, способствовали укреплению их рыночной власти. Оглядываясь назад, Симс сказал, что некоторые из этих сделок «не должны были быть разрешены».

Орган предлагает внести изменение в законодательство, чтобы все сделки проходили через Австралийскую комиссию по конкуренции и защите прав потребителей вместо неофициальных консультаций, которые позволяют компаниям обходить агентство и добиваться одобрения суда.

Австралийский регулятор также планирует получит возможность оценить «вероятное влияние» сделок на рынок.

Reuters отмечает, что перед тем, как комитет получит необходимую силу, предстоит проделать много работы, но данные идеи очень важны.