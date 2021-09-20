Штат Калифорния, США, 20 сентября, 2021, 19:36 — ИА Регнум. Американский техно-гигант Twitter выплатит $809,5 млн, чтобы закрыть групповой иск акционеров от 2016 года, в котором утверждалось, что компания ввела инвесторов в заблуждение относительно ежедневных и ежемесячных показателей вовлеченности пользователей. Об этом 20 сентября сообщает Reuters.

lonaug Twitter

Отдельные ответчики и Twitter продолжают отрицать какие-либо правонарушения и другие неправомерные действия, говорится в заявлении компании.

Сайт рассчитывает выплатить сумму из наличных средств в четвертом квартале этого года. В Twitter также сообщил, что расходы будут учтены в третьем квартале.

Напомним, что дело было начато в 2016 году в окружном суде США Северного округа штата Калифорния.