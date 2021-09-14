Тегеран, 14 сентября, 2021, 14:49 — ИА Регнум. 13 сентября иранский орган по регулированию аудиовизуальных средств массовой информации (SATRA) подал в суд в связи с удалением аудиовизуальных платформ иранского производства из Google Play. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

По данным бюро по связям с общественностью SATRA, гигантская технологическая компания удалила эффективные и часто используемые иранские платформы.

Такая иррациональная процедура началась в прошлом месяце, когда Google исключил иранские платформы Rubika и Zarebin. Затем, в последние недели, они удалили другие важные платформы, действующие на аудиовизуальной арене.

SATRA осудил непрофессиональную и предвзятую стратегию, которая проводится в попытке ослабить авторитет СМИ в Иране. Техническая санкция противоречит нейтралитету, который должен соблюдаться в экосистеме Интернета. Политика пропусков основана на политических ресурсах и не основана на каких-либо технических, юридических или законных обстоятельствах.