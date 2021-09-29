Москва, 29 сентября, 2021, 17:31 — ИА Регнум. Штраф в размере шесть с половиной миллионов рублей должен будет уплатить Google по решению мирового суда в Москве, сообщает 29 сентября РАПСИ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Google

Решение принято мировым судьёй судебного участка №422 Таганского района Москвы «по делам об административных правонарушениях по части 2 и части 4 статьи 13.41 КоАП РФ».

Согласно решению суда, компания Google LLC признана виновной в совершении административных правонарушений. На неё наложены административные штрафы в размере два с половиной и четыре миллиона рублей соответственно.

Добавим, что 8 ноября состоится ещё одно судебное заседание по делу Google о том же самом административном правонарушении. За это время ответчик ознакомится с материалами дела.

Напомним, статья 13.41 КоАП РФ касается нарушения порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ об информации, информационных технологиях и о защите информации, и (или) порядка удаления указанной информации.

Пункт 2 касается неудаления владельцем сайта или владельцем информационного ресурса в интерне информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством РФ.

Пункт 4 касается неудаления информации, содержащий призывы к осуществлению экстремистской деятельности, материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних и (или) объявления об их привлечении в качестве исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера, а также информации о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.