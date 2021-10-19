Москва, 19 октября, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Роскомнадзор намерен взыскать с Google через суд оборотные штрафы за повторное неудаление запрещенной информации. Об этом 19 октября сообщил замглавы ведомства Вадим Субботин.

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«Да, у нас по оборотным штрафам планируется составление протоколов 27 октября текущего года в отношении Google за повторное неудаление запрещенной информации», — сказал он журналистам.

По его словам, речь может идти о доле штрафа от 1/20 до 1/10 годовой выручки. Решение по сумме штрафов примет суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября суд в Москва оштрафовал Google на 6,5 млн рублей.

Согласно решению суда, компания Google LLC признана виновной в совершении административных правонарушений. На неё наложены административные штрафы в размере два с половиной и четыре миллиона рублей соответственно.