Крушение пассажирского Boeing 737 в Ростове-на-Дону
«До сих пор не верится» — ростовчане вспоминают жертв авиакатастрофы
Сегодня, 19 марта, жители Ростова-на-Дону и области вспоминают жертв авиакатастрофы, которая унесла жизни 62 человек. Самолёт авиакомпании FlyDubai разбился в международном аэропорту Ростова-на-Дону в 2016 году. Как сообщили ИА REGNUM в министерстве транспорта региона, к монументу, установленному в...
19 марта 2019
Байкой оказалась новость о вещах жертв разбитого Boeing в Ростове-на-Дону
Диггерской байкой оказалась новость о найденных личных вещах жертв разбитого Boeing, потерпевшего крушение 19 марта 2016 года в Ростове-на-Дону. Исследователи городских тоннелей и коммуникаций на условиях анонимности сообщили, что вещи в течение вот уже трёх лет хранятся в бомбоубежище под уже...
18 марта 2019
Стали известны причины авиакатастрофы Boeing в Ростове-на-Дону
Самолёт Boeing, потерпевший крушение 19 марта 2016 года в аэропорту Ростова-на-Дону, был отправлен в смертельное пике командиром экипажа. Такое решение было принято из-за соматогравитационных иллюзий, которые возникают из-за особенностей вестибулярного аппарата. К такому выводу пришли специалисты...
22 августа 2018
МАК обнародует причины крушения Boeing 737 в Ростове-на-Дону
Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) в скором времени обнародует результаты расследования авиакатастрофы в аэропорту Ростова-на-Дону. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МАК 20 августа, «формирование проекта Окончательного отчёта (в котором будут указаны причины крушения...
20 августа 2018
Родственники погибших при крушении самолёта Flydubai выиграли суд
Авиакомпания Flydubai выплатит 800 тыс. дирхамов (около $217 тыс.) детям супружеской пары, погибшей при крушении Boeing в ростовском аэропорту в 2016 году. Соответствующее решение вынес Гражданский суд Дубая (ОАЭ), сообщает 13 августа арабское издание Khaleej Times. Уточняется, что иск был подан...
13 августа 2018
МАК установил причины крушения Boeing 737 в Ростове-на-Дону
Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) завершает расследование авиакатастрофы в аэропорту Ростова-на-Дону. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МАК, готовится отчёт, в котором будут обнародованы причины крушения Boeing 737−800 авиакомпании Fly D ubai 19 марта 2016 года. МАК...
21 марта 2017
Годовщина крушения Boeing-737 в Ростове-на-Дону: «Это общая боль для всех»
Разделить боль утраты спустя ровно год после трагедии пришли десятки горожан. Среди них — глава Минтранса РФ Максим Соколов, губернатор Ростовской области Василий Голубев, сити-менеджер Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев. Присутствующие почтили память жертв крушения авиалайнера минутой молчания...
20 марта 2017
FlyDubai перечислила 105 млн рублей семьям жертв авиакатастрофы Boeing-737
Семьи 52 жертв авиакатастрофы Boeing-737 получили компенсации по 2,025 млн рублей. В общей сложности 105 млн рублей родным погибших перечислила дубайская авиакомпания FlyDubai, чей борт рухнул в марте прошлого года в международном аэропорту Ростова-на-Дону. Как уточнил президент Всероссийского...
2 марта 2017
Память жертв авиакатастрофы Boing-737 в Ростове-на-Дону увековечат 19 марта
19 марта текущего года, спустя ровно год после крушения лайнера Boing-737 авиакомпанииFly D ubai, память жертв авиакатастрофы будет увековечена. Мемориал «Прерванный полёт» установят в Ростове-на-Дону в сквере перед аэрогаванью. Об этом сообщил в ходе ежегодной пресс-конференции донской губернатор...
26 января 2017
СМИ: Проблем с психикой у пилотов разбившегося на Дону Boeing не было
Психологически здоровыми и стрессоустойчивыми признаны пилоты, находящиеся за штурвалом разбившегося в аэропорту Ростова-на-Дону 19 марта Boeing-737−800, летевшего из ОАЭ. Паники у экипажа вплоть до столкновения железной птицы с землей не было, поэтому пока остаются загадкой их действия. Как пишет...
31 августа 2016
Скоро станут известны причины крушения Boeing-737 в Ростове-на-Дону
Расследование авиакатастрофы Boeing-737 в Ростове-на-Дону, которая унесла 62 человеческие жизни, находится практически в «завершающей стадии». Об этом сегодня, 22 августа, в эфире «Вести ФМ» заявил официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин. Напомним, что уголовное дело по...
22 августа 2016
МАК назвал ошибку пилота основной версией авиакатастрофы в Ростове-на-Дону
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) не подтверждает появившуюся информацию в СМИ о том, что пилот разбившегося в аэропорту Ростова-на-Дону пассажирского Boeing 737−800 авиакомпании FlyDubai умышленно свалил воздушное судно в пике. Об этом, как передает ТАСС, сообщил источник в МАК. «Таких...
10 августа 2016
Пилот Boeing FlyDubai мог намеренно направить самолет в пике — СМИ
Командир пассажирского Boeing 737−800 авиакомпании FlyDubai, разбившегося в Ростове-на-Дону в марте 2016 года, мог умышленно ввести воздушное судно в режим пике. Следствие рассматривает версию, что пилот на протяжении 12 секунд удерживал кнюппель, и в результате стабилизатор Boeing 737−800 вошёл в...
10 августа 2016
Донская митрополия в память о жертвах крушения Boeing хочет построить храм
На территории международного аэропорта Ростова-на-Дону Донская митрополия планирует возвести храм. По мнению митрополита Меркурия, в церкви не только будут молиться о погибших, сюда «будут приходить люди и вспоминать о той страшной трагедии». Об этом сообщили ИА REGNUM 21 июля в Ростовской-на-Дону...
21 июля 2016
Flydubai выплатила компенсации семьям 27 жертв авиакатастрофы Boeing-737
Авиакомпания Flydubai, чей самолёт потерпел крушение в ростовском аэропорту в ночь на 19 марта этого года, уже выплатила компенсации семьям 27 жертв авиакатастрофы Boeing-737. Об этом ИА REGNUM 12 июля проинформировали в пресс-службе Всероссийского союза страховщиков (ВСС). Как пояснил президент...
12 июля 2016
Макет мемориала «Прерванный полёт» в память жертв крушения Boeing готов
Макет мемориала «Прерванный полёт», который установят в Ростове-на-Дону в память жертв авиакатастрофы Boeing-737, готов. Об этом ИА REGNUM проинформировали в администрации областного центра 2 июня. В основе памятника, который будет установлен в сквере перед зданием международного аэропорта донской...
2 июня 2016
В Ростове-на-Дону попрощаются с жертвами крушения Boeing-737 – четой Пакус
В Ростовской области семьи погибших в авиакатастрофе Boeing-737 авиакомпании FlyDubai 19 марта провожают в последний путь своих родных. Сегодня, 23 мая, у административного корпуса областной больницы №2 состоится панихида по главврачу медицинского учреждения, депутату Законодательного собрания...
23 мая 2016
В Ростовской области провожают в последний путь жертв крушения Boeing-737
В Ростовской области продолжается процедура выдачи останков тел погибших в авиакатастрофе в ночь на 19 марта. Сегодня, 19 мая, в последний путь проводили семью докторов Чистяковых, которые стали жертвами крушения Boeing-737. Как передает корреспондент ИА REGNUM, траурная церемония состоялась в...
19 мая 2016
В Ростове-на-Дону семьям жертв крушения Boeing-737 выдают останки родных
Сегодня, 18 мая, в Ростове-на-Дону началась процедура выдачи останков тел жертв трагедии, случившейся в аэропорту донской столицы 19 марта. Семьи погибших при крушении Boeing-737 в бюро судмедэкспертизы также получат свидетельства о смерти родных. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве...
18 мая 2016
МАК передал шифр самописца упавшего Boeing-737 в комиссию по расследованию
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) передал шифров речевого самописца в комиссию по расследованию крушения Boeing-737 авиакомпании FlyDubai. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре Межгосударственного авиационного комитета 16 мая, голоса членов экипажа были идентифицированы с участием...
16 мая 2016