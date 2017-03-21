Ростов-на-Дону, 21 марта, 2017, 10:37 — ИА Регнум.



Donland.ru Место крушения Boeing-737

Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) завершает расследование авиакатастрофы в аэропорту Ростова-на-Дону. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МАК, готовится отчёт, в котором будут обнародованы причины крушения Boeing 737−800 авиакомпании FlyDubai 19 марта 2016 года.

МАК информирует, что комиссия не только установила причины, обстоятельства и факторы авиакатастрофы, но и разработала меры по предотвращению подобных инцидентов в небе в будущем.

«Комиссией по расследованию получен весь необходимый объем фактической информации и в настоящий момент завершается её детальный анализ с участием специалистов заинтересованных государств для подготовки проекта окончательного отчета», — уточнили в Межгосударственном авиационном комитете.

Напомним, МАК опубликовал предварительный отчет о расследовании катастрофы Boeing 737−800 в апреле 2016 года. Комиссия тогда не назвала виновников крушения авиалайнера, но из доклада следовало, что единственной причиной авиакатастрофы является ошибка пилотов. Техника и автоматика Boeing 737 работала в штатном режиме.

Борт авиакомпании FlyDubai не смог с первого раза приземлиться в международном аэропорту Ростова-на-Дону из-за плохих погодных условий. Самолет ушел на второй круг и на следующей попытке приземлиться разбился.

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Скоро станут известны причины крушения Boeing-737 в Ростове-на-Дону

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в минувшие выходные Ростов-на-Дону почтил память жертв авиакатастрофы. У здания воздушной гавани открыт мемориал «Прерванный полет» в память о пассажирах и членах экипажа, летевших из дубайского аэропорта. На постаменте выбиты имена погибших.